14 лютого у світі відзначають День святого Валентина, фото:

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14 лютого у світі відзначають День святого Валентина або День закоханих. Назва свято походить від святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії католицька церква.

За легендою, святий Валентин був християнським священником, який жив у III ст. н. е. за часів правління римського імператора Клавдія II Готського. Войовничий імператор нібито вважав, що сім’я заважає солдатам воювати і видав едикт, яким забороняв воїнам одружуватися.

Попри цей указ, Валентин продовжував таємно вінчати всіх охочих, за що був заарештований, а згодом страчений.

У наші дні ті, хто відзначає це свято, дарують коханим і дорогим людям подарунки, квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливі листівки (часто у формі сердечка) з віршами, любовними зізнаннями чи побажаннями любові — валентинки.

Також цього дня відзначають День військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України. 14 лютого 1994 року наказом Міноборони України хімічні війська були перейменовані у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Крім того, 14 лютого відзначають Міжнародний день дарування книг. Мета цього свята — надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу бібліотеці, другу або членам родини.

Православна церква цього дня вшановує ранньохристиянського мученика Трифона, який жив у III ст. н. е. Вважається, що він став жертвою переслідувань християн у роки правління римського імператора Деція.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода впродовж найближчого місяця.

Народні прикмети: