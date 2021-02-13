14 февраля отмечают День святого Валентинаhttps://racurs.ua/n150403-14-fevralya-otmechaut-den-svyatogo-valentina.htmlРакурс
14 февраля в мире отмечают День святого Валентина или День влюбленных. Название праздника происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии католическая церковь.
По легенде, святой Валентин был христианским священником, который жил в III в. н. е. во времена правления римского императора Клавдия II Готского. Воинственный император якобы считал, что семья мешает солдатам воевать и издал эдикт, которым запрещал воинам жениться.
Несмотря на этот указ, Валентин продолжал тайно венчать всех желающих, за что был арестован, а затем казнен.
В наши дни те, кто отмечают этот праздник, дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.
Также в этот день отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.
Кроме того, 14 февраля отмечают Международный день дарения книг. Цель этого праздника — вдохновить людей по всему миру подарить 14 февраля книгу библиотеке, другу или членам семьи.
Православная церковь в этот день чтит раннехристианского мученика Трифона, который жил в III в. н. е. Считается, что он стал жертвой преследований христиан в годы правления римского императора Деция.
В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, какой будет погода в течение ближайшего месяца.
Народные приметы:
- если в этот день тепло — ближайшие 30 дней также будут теплыми;
- если в этот день на небе много звезд — весна будет поздняя;
- если в этот день идет снег — стоит ожидать дождливую весну;
- если в этот день морозная погода — весна будет поздней и холодной.