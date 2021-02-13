14 февраля во мире отмечают День святого Валентина, фото:

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14 февраля в мире отмечают День святого Валентина или День влюбленных. Название праздника происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии католическая церковь.

По легенде, святой Валентин был христианским священником, который жил в III в. н. е. во времена правления римского императора Клавдия II Готского. Воинственный император якобы считал, что семья мешает солдатам воевать и издал эдикт, которым запрещал воинам жениться.

Несмотря на этот указ, Валентин продолжал тайно венчать всех желающих, за что был арестован, а затем казнен.

В наши дни те, кто отмечают этот праздник, дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

Также в этот день отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, 14 февраля отмечают Международный день дарения книг. Цель этого праздника — вдохновить людей по всему миру подарить 14 февраля книгу библиотеке, другу или членам семьи.

Православная церковь в этот день чтит раннехристианского мученика Трифона, который жил в III в. н. е. Считается, что он стал жертвой преследований христиан в годы правления римского императора Деция.

В народе считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, какой будет погода в течение ближайшего месяца.

Народные приметы: