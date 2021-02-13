Хмельницкая АЭС, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n150402-na-hmelnickoy-aes-proizoshla-avariynaya-ostanovka-reaktornoy-ustanovki-detali.html

Ракурс

На Хмельницкой АЭС во время испытаний на этапе пуска после планово-предупредительного ремонта произошла аварийная остановка реакторной установки на энергоблоке № 2.

Инцидент произошел сегодня 13 февраля, в 10.01. Об этом сообщает информационный центр Хмельницкой АЭС.

Отмечается, что во время проведения комплексных электрических испытаний, при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервный, отключился резервный трансформатор собственных нужд.

Произошла остановка реакторной установки действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе АЭС подчеркивают, что отказов и повреждений основного и вспомогательного оборудования или нарушений условий безопасной эксплуатации не было, причины инцидента устанавливаются.

Радиационная обстановка на энергоблоке № 2 и промплощадке не претерпела изменений и находится в пределах нормы.

По международной шкале INES предварительная оценка уровня нарушения в работе АЭС: ниже шкалы/уровень «0» (не существенно для безопасности), — подчеркивается в сообщении.



На втором энергоблоке ХАЭС идут уже 169-е сутки планового ремонта, продолжаются работы по подготовке его подключения к объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, в сентябре 2020 года хакеры взломали сайты Варашского городского совета и Нацполиции Ровенской области и разместили на них сообщения о якобы аварии на Ровенской АЭС.