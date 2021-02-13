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В Украине планируют начать вакцинацию от коронавируса

Ляшко рассказал, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

13 фев 2021, 18:24
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Вакцинация от коронавируса в Украине вскоре должна начаться. 15 февраля в Украину должна поступить первая партия вакцины AstraZeneka — 500 тыс. доз, закупленных за государственные средства через посредника Crown Agents. Ожидается, что уже на следующий день после этого в Украине начнется вакцинация.

Каждый украинец сможет записаться на добровольную вакцинацию за государственный счет с 1 марта 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает издание «Украинская правда».

По словам чиновника, доступ к записи на прививку будет открыт как для граждан, подпадающих под группы риска, так и для людей в возрасте 18−59 лет вне их.

Граждане из групп риска смогут сразу выбрать место и время прививки, другие граждане попадут в список ожидания.

Если после вакцинации групп риска останется много нераспределенных вакцин, прививаться будут предлагать тем, кто записался в список ожидания.

Записаться на вакцинацию можно тремя способами:


  • на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав;
  • у своего семейного врача;
  • через горячую линию Минздрава, позвонив по номеру 0800602019.

В Минздраве отметили, что прививки за государственные средства являются бесплатными и добровольными.

Напомним, Ляшко также рассказал, будут ли вводить в Украине иммунные паспорта с данными о вакцинации.

Источник: Ракурс


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