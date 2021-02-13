В Японии произошло мощное землетрясение, фото: ЭВМHISTORY

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В Японии сегодня, 13 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима, сообщает агентство ТАСС.

Землетрясение произошло в 23.08 по местному времени (16.08 по киевскому времени).

Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами, однако отметило, что опасность разрушений в результате этого явления не ожидается. Впрочем, по телевидению местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.

Подземные толчки ощущались в по крайней мере десяти префектурах в северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.

Так, в столице Японии Токио в результате этого землетрясения толчки ощущались более минуты. В домах падала техника и мебель. Метеорологи предупреждают также о возможности афтершоков, один из которых уже произошел в 23.26 по местному времени.

На АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году после землетрясения произошла масштабная ядерная авария, нештатных ситуаций и изменений радиационного фона не зафиксировано, сообщает оператор станции компания Tokyo Electric Power.

Напомним, здание украинского посольства в Хорватии пострадало от мощного землетрясения, которое произошло в конце декабря 2020 года.