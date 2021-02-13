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У Японії стався потужний землетрус, фото: ЭВМHISTORY
Потужний землетрус стався у Японії, оголошена загроза цунамі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150400-potujnyy-zemletrus-stavsya-u-yaponiyi-ogoloshena-zagroza-cunami-video.htmlРакурс
У Японії сьогодні, 13 лютого, стався землетрус магнітудою 7,1.
Епіцентр землетрусу розташовувався в Тихому океані на північний схід від префектури Фукусіма, повідомляє агентство ТАСС.
Землетрус стався о 23.08 за місцевим часом (о 16.08 за київським часом).
Національне метеорологічне управління Японії оголосило загрозу цунамі, проте наголосило, що небезпеки руйнувань в результаті цього явища не очікується. Втім по телебаченню місцевих жителів закликали не наближатися до берегової лінії.
Підземні поштовхи відчувалися у принаймні десяти префектурах у північній, північно-східній і центральній частині Японії, включаючи Фукусіму, Міягі та столичний регіон.
地震が大きかったので、なぜか反射的に動画撮ってしまったけどなんかワロタ pic.twitter.com/VOSl6PnGfj— ひめい (@himei42) February 13, 2021
Так, у столиці Японії Токіо в результаті цього землетрусу поштовхи відчувалися понад хвилину. У будинках падала техніка та меблі. Метеорологи попереджають також про можливість афтершоків, один з яких вже стався о 23.26 за місцевим часом.
На АЕС «Фукусіма-1», де у 2011 році після землетрусу сталася масштабна ядерна аварія, нештатних ситуацій та зміни радіаційного фону не зафіксовано, повідомляє оператор станції компанія Tokyo Electric Power.
Нагадаємо, будівля українського посольства в Хорватії постраждала від потужного землетрусу, який стався наприкінці грудня 2020 року.
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