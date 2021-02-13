Ляшко розповів, чи запровадять в Україні імунні паспорти

Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n150399-lyashko-rozpoviv-chy-zaprovadyat-v-ukrayini-imunni-pasporty.html

Ракурс

Імунні паспорти з даними про вакцинацію в Україні не вводитимуть. Проте за потреби можлива видача довідок про щеплення від коронавірусу — наприклад, для поїздок за кордон.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це під час зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На думку Ляшка, вводити такі паспорти немає сенсу.

Зараз їх неправильно вводити, тому що дуже обмежений доступ до вакцини. А пізніше, коли буде масова вакцинація, рівень захворюваності впаде, карантинні обмеження будуть зніматися, отже, і «імунний паспорт» втратить сенс. Така моя позиція, — наголосив чиновник



За словами Ляшка, вже наступного тижня до України має надійти перша партія вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцинація має розпочатися наступного дня після цього.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, кого в Україні першими вакцинують від коронавірусу.