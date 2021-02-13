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Стало відомо, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти, фото: Zik

Ляшко розповів, чи запровадять в Україні імунні паспорти

13 лют 2021, 16:46
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Імунні паспорти з даними про вакцинацію в Україні не вводитимуть. Проте за потреби можлива видача довідок про щеплення від коронавірусу — наприклад, для поїздок за кордон.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це під час зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На думку Ляшка, вводити такі паспорти немає сенсу.

Зараз їх неправильно вводити, тому що дуже обмежений доступ до вакцини. А пізніше, коли буде масова вакцинація, рівень захворюваності впаде, карантинні обмеження будуть зніматися, отже, і «імунний паспорт» втратить сенс. Така моя позиція, — наголосив чиновник


За словами Ляшка, вже наступного тижня до України має надійти перша партія вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцинація має розпочатися наступного дня після цього.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, кого в Україні першими вакцинують від коронавірусу.


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