Маски – один зі способів боротьби з епідемією коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n150398-sche-odnu-prychynu-nosyty-masky-pid-chas-pandemiyi-vstanovyly-ucheni.html

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Епідемії коронавірусу у світі намагаються протистояти за допомогою низки способів, серед яких — носіння захисних масок, покликаних зменшити ймовірність поширення хвороби від людини до людини.

Учені з Національного інституту охорони здоров’я (США) виявили, що маски можуть приносити ще одну користь тим, хто їх носить — вологість, яка утворюється всередині маски в результаті дихання, може допомогти в боротьбі з респіраторними захворюваннями, такими як коронавірусна хвороба COVID-19. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники встановили, що маски для обличчя істотно підвищують вологість повітря, яким дихає їхній носій. При чому це стосується усіх широковживаних типів масок:

маски N95;

тришарової одноразової хірургічної маски;

двошарової маски з бавовни-поліестеру;

маски зі щільної бавовни.

Такий вищий рівень вологості в повітрі, що вдихається, на думку дослідників, може допомогти пояснити, чому носіння масок пов’язано з більш низьким ступенем тяжкості захворювання у людей, інфікованих вірусом SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку COVID-19.

Річ у тім, що зволоження дихальних шляхів приносить користь імунній системі.

Ми виявили, що маски для обличчя сильно підвищують вологість вдихуваного повітря, і припускаємо, що викликана ними гідратація дихальних шляхів може бути причиною документально підтвердженого висновку про те, що більш низька тяжкість захворювання COVID-19 пов’язана з носінням маски, — наголошують дослідники.

Було доведено, що високий рівень вологості пом’якшує тяжкість грипу, і це може бути застосовано до тяжкості COVID-19, — додають учені.

Високий рівень вологості може обмежити поширення вірусу в легенях, провокуючи мукоциліарний кліренс — захисний механізм, який виводить слиз та потенційно шкідливі частинки в ньому.

Високий рівень вологості також може зміцнити імунну систему, призводячи до утворення спеціальних білків — інтерферонів, які борються з вірусами. Цей процес відомий як інтерферонова реакція.

Низький рівень вологості погіршує обидві ці захисні реакції, що може бути однією з причин, чому люди частіше хворіють на респіраторні інфекції в холодну погоду.

Це дослідження підтверджує важливість носіння масок як простого, але ефективного способу захисту людей навколо нас та захисту від респіраторних інфекцій, особливо в ці зимові місяці, коли сприйнятливість до цих вірусів зростає, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені спростували одне з поширених побоювань щодо медичних масок.