Маски – один из способов борьбы с эпидемией коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n150398-esche-odnu-prichinu-nosit-maski-vo-vremya-pandemii-covid-19-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Эпидемии коронавируса в мире пытаются противостоять с помощью ряда способов, среди которых — ношение защитных масок, призванных уменьшить вероятность распространения болезни от человека к человеку.

Ученые из Национального института здравоохранения (США) обнаружили, что маски могут приносить еще одну пользу тем, кто их носит — влажность, которая возникает внутри маски вследствие дыхания, может помочь в борьбе с респираторными заболеваниями, такими как коронавирусная болезнь COVID-19. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Исследователи установили, что маски для лица существенно повышают влажность воздуха, которым дышит их носитель. Причем это касается всех широко используемых типов масок:

маски N95;

трехслойной одноразовой хирургической маски;

двухслойной маски из хлопка-полиэстера;

маски из плотного хлопка.

Такой высокий уровень влажности во вдыхаемом воздухе, по мнению исследователей, может помочь объяснить, почему ношение масок связано с более низкой степенью тяжести заболевания у людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19.

Дело в том, что увлажнение дыхательных путей приносит пользу иммунной системе.

Мы обнаружили, что маски для лица сильно повышают влажность вдыхаемого воздуха, и предполагаем, что вызванная ими гидратация дыхательных путей может быть причиной документально подтвержденного вывода о том, что более низкая тяжесть заболевания COVID-19 связана с ношением маски, — отмечают исследователи.

Было доказано, что высокий уровень влажности смягчает тяжесть гриппа, и это применимо к тяжести COVID-19, — подчеркивают ученые.

Высокий уровень влажности может ограничить распространение вируса в легких, провоцируя мукоцилиарный клиренс — защитный механизм, который выводит слизь и потенциально вредные частицы в ней.

Высокий уровень влажности также может укрепить иммунную систему, приводя к созданию специальных белков — интерферонов, которые борются с вирусами. Этот процесс известен как интерфероновая реакция.

Низкий уровень влажности ухудшает обе эти защитные реакции, что может быть одной из причин, почему люди чаще болеют респираторными инфекциями в холодную погоду.

Это исследование подтверждает важность ношения масок как простого, но эффективного способа защиты людей вокруг нас и защиты от респираторных инфекций, особенно в эти зимние месяцы, когда восприимчивость к этим вирусам растет, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые опровергли одно из распространенных опасений относительно медицинских масок.