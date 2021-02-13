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Стало известно, будут ли вводить в Украине иммунные паспорта, фото: Zik

Ляшко рассказал, введут ли в Украине иммунные паспорта

13 фев 2021, 16:46
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Иммунные паспорта с данными о вакцинации в Украине не будут вводить. Однако при необходимости возможна выдача справок о прививке от коронавируса — например, для поездок за границу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом во время встречи с журналистами, сообщает агентство «РБК-Украина».

По мнению Ляшко, вводить такие паспорта нет смысла.

Сейчас их неправильно вводить, потому что очень ограниченный доступ к вакцине. А позже, когда будет массовая вакцинация, уровень заболеваемости упадет, карантинные ограничения будут сниматься, следовательно, и «иммунный паспорт» потеряет смысл. Такова моя позиция, — подчеркнул чиновник


По словам Ляшко, уже на следующей неделе в Украину должна поступить первая партия вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцинация должна начаться на следующий день после этого.

Напомним, Ляшко недавно рассказал, кого в Украине первыми вакцинируют от коронавируса.


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