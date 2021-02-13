В Україні планують розпочати вакцинацію від коронавірусу

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Вакцинація від коронавірусу в Україні невдовзі має розпочатися. 15 лютого до України має надійти перша партія вакцини AstraZeneka — 500 тис. доз, закуплених за державні кошти через посередника Crown Agents. Очікується, що вже наступного дня після цього в Україні почнеться вакцинація.

Кожен українець зможе записатись на добровільну вакцинацію за державний кошт з 1 березня 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, повідомляє видання «Українська правда».

За словами чиновника, доступ до запису на щеплення буде відкритий як для громадян, котрі підпадають під групи ризику, так і для людей віком 18−59 років поза ними.

Громадяни з груп ризику зможуть відразу обрати місце та час щеплення, інші громадяни потраплять у список очікування.

Якщо після вакцинації груп ризику залишиться багато нерозподілених вакцин, щепитися пропонуватимуть тим, хто записався у список очікування.

Записатись на вакцинацію можна трьома способами:

на спеціальному сайті, який невдовзі запустить МОЗ;

у свого сімейного лікаря;

через гарячу лінію МОЗ, зателефонувавши за номером 0800602019.

У МОЗ наголосили, що щеплення за державні кошти є безкоштовним та добровільним.

Нагадаємо, Ляшко також розповів, чи запроваджуватимуть в Україні імунні паспорти з даними про вакцинацію.