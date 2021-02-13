Хмельницька АЕС, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n150402-na-hmelnyckyy-aes-avariyno-zupynylasya-reaktorna-ustanovka-detali.html

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На Хмельницький АЕС під час випробувань на етапі пуску після планово-попереджувального ремонту відбулася аварійна зупинка реакторної установки на енергоблоці № 2.

Інцидент стався сьогодні, 13 лютого, о 10.01. Про це повідомляє інформаційний центр Хмельницької АЕС.

Зазначається, що під час проведення комплексних електричних випробувань, при переведенні живлення власних потреб з робочого на резервне, відключився резервний трансформатор власних потреб.

Відбулася зупинка реакторної установки дією аварійного захисту з запуском резервних дизель-генераторів систем безпеки, — зазначається в повідомленні.

У прес-службі АЕС наголошують, що відмов та пошкоджень основного та допоміжного устаткування чи порушень умов безпечної експлуатації не було, причини інциденту встановлюються.

Радіаційна обстановка на енергоблоці № 2 і проммайданчику не зазнавала змін та перебуває в межах норми.

За міжнародною шкалою INES попередня оцінка рівня порушення в роботі АЕС: нижче шкали/рівень «0» (не суттєво для безпеки), — наголошується в повідомленні.



На другому енергоблоку ХАЕС триває 169-а доба планового ремонту, продовжуються роботи з підготовки його підключення до об'єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, у вересні 2020 року хакери зламали сайти Вараської міської ради та Нацполіції Рівненщини і розмістили на них повідомлення про нібито аварію на Рівненській АЕС.