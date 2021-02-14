День святого Валентина. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n150410-den-svyatogo-valentina-google-vypustil-romanticheskiy-dudl-foto.html

Ракурс

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14 февраля — в честь праздника Google (Гугл) создал новый doodle (дудл).

В 2021 году компания предложила пользователям анимацию с сердечками и блестками, которые украшают надпись Google.

Кроме того, на странице с результатами поиска буквы «о» в слове «Google» также заменили на сердечки.

В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и признаются в любви, однако традиционные подарки в разных странах мира отличаются.

В Японии на День Валентина девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты. Эта традиция так прижилась, что многие женщины дарят мужчинам шоколад из вежливости, а не для выражения чувств.

Во Франции принято дарить украшения и писать любовные стихи. В США в этот день влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца, где должны быть белые и красные конфеты.

В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают цветы.

В Эстонии в этот день чествуют не только романтическую любовь, но и семейную — валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам.

На Филиппинах праздник отмечают целую неделю — гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья.

Напомним, 14 февраля, кроме Дня святого Валентина, отмечают международный день дарения книг.