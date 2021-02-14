День святого Валентина — Google выпустил романтический дудл (ФОТО)https://racurs.ua/n150410-den-svyatogo-valentina-google-vypustil-romanticheskiy-dudl-foto.htmlРакурс
День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают 14 февраля — в честь праздника Google (Гугл) создал новый doodle (дудл).
В 2021 году компания предложила пользователям анимацию с сердечками и блестками, которые украшают надпись Google.
Кроме того, на странице с результатами поиска буквы «о» в слове «Google» также заменили на сердечки.
В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и признаются в любви, однако традиционные подарки в разных странах мира отличаются.
В Японии на День Валентина девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты. Эта традиция так прижилась, что многие женщины дарят мужчинам шоколад из вежливости, а не для выражения чувств.
Во Франции принято дарить украшения и писать любовные стихи. В США в этот день влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца, где должны быть белые и красные конфеты.
В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают цветы.
В Эстонии в этот день чествуют не только романтическую любовь, но и семейную — валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам.
На Филиппинах праздник отмечают целую неделю — гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья.
Напомним, 14 февраля, кроме Дня святого Валентина, отмечают международный день дарения книг.