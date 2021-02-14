Импичмент Трампа не поддержал Сенат США. Фото: Reuters

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Ракурс

Импичмент Дональда Трампа 13 февраля не поддержала верхняя палата Конгресса США путем общего голосования.

Голосование состоялось после многодневных судебных слушаний в Сенате США, сообщает Reuters.

За то, чтобы признать Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к беспорядкам проголосовали 57 сенатора, против высказались 43 законодателя.

Верхняя палата Конгресса США не смогла получить необходимых двух третей голосов для того, чтобы принять решение об импичменте экс-президента США.

Для утверждения решения Сената, где представлены по 50 демократов и республиканцев, необходимо было, чтобы инициативу Демократической партии поддержали не меньше 17 однопартийцев Трампа.

Осуждение Трампа могло привести к голосованию за запрет бывшему президенту вновь баллотироваться на любую выборную должность.

Нынешний судебный процесс стал первым в истории США, когда Палата представителей дважды объявляла импичмент действующему президенту.

Дональд Трамп назвал попытку объявить ему импичмент очередным витком «охоты на ведьм», проводимой его политическими оппонентами.

Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек — это самый высокий показатель в истории для действующего президента, — прокомментировал Трамп.

Президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника заявил, что «демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду».

Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полиции.

Президент считает, что даже те, кто выступал против обвинений, имея в виду лидера республиканцев в Сенате, все равно считают Трампа виновным в провокации к насилию.

Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой. Каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец и особенно лидеры, чтобы защищать правду и побеждать ложь, — подчеркнул Байден.

Напомним, ранее импичмент Дональда Трампа было признано конституционным — сенат США набрал достаточное количество голосов за признание этого решения.