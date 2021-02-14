Імпічмент Трампа не підтримав сенат США. Фото: Reuters

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Ракурс

Імпічмент Дональда Трампа 13 лютого не підтримала верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування.

Голосування відбулося після кількаденних судових слухань у Сенаті США, повідомляє Reuters.

За те, щоби визнати Дональда Трампа винним у підбурюванні до заворушень проголосували 57 сенатори, проти висловилися 43 законодавців.

Верхня палата Конгресу США не змогла отримати необхідних двох третин голосів для того, щоби затвердити рішення про імпічмент екс-президента США.

Для схвального рішення Сенату, де представлено по 50 демократів і республіканців, необхідно було, аби ініціативу Демократичної партії підтримали щонайменше 17 однопартійців Трампа, однак до демократів долучилися лише семеро республіканців.

Засудження Трампа могло призвести до голосування за заборону колишньому президентові знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.

Нинішній судовий процес став першим в історії США, коли Палата представників двічі оголошувала імпічмент чинному президенту.

Дональд Трамп назвав спробу оголосити йому імпічмент черговим витком «полювання на відьом», що проводиться його політичними опонентами.

Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосувало 75 млн людей — це найвищий показник в історії для діючого президента, — прокоментував Трамп.

Президент США Джо Байден у відповідь на виправдання у справі імпічменту його попередника заявив, що «демократія крихка, а кожен американець має захищати правду».

Байден також сказав, що думає про загиблих під час штурму Конгресу, зокрема про офіцера поліції.

Президент вважає, що навіть ті, хто виступав проти обвинувачень, маючи на увазі лідера республіканців у Сенаті, все одно вважають Трампа винним у провокації до насильства.

Цей сумний розділ у нашій історії нагадав нам, що демократія є крихкою. Кожен з нас має обов’язок і відповідальність як американець і особливо лідери, що мають захищати правду і перемагати брехню, — зазначив Байден.

Нагадаємо, раніше імпічмент Дональда Трампа визнали конституційним — сенат США набрав достатню кількість голосів за визнання цього рішення.