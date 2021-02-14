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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине подхватили больше 3 тыс. человек — где наибольшее количество заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150411-koronavirus-v-ukraine-podhvatili-bolshe-3-tys-chelovek-gde-naibolshee-kolichestvo-zabolevshih.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 14 февраля подхватили 3 тыс. 94 человека.
За последние сутки заболели 183 ребенка и 72 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 тыс. 997 человек;
- летальных исходов — 45;
- выздоровели — 2 тыс. 2 человека;
- осуществлено тестирований — 19 тыс. 211 (в частности методом ПЦР — 15 тыс. 576, методом ИФА — 3 тыс. 635).
За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 271 тыс. 143 человека, болезнь унесла жизни 24 тыс. 330 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Ивано-Франковской области — 483,
- Черновицкой области — 272,
- Житомирской области — 220,
- Днепропетровской области — 212,
- Закарпатской области — 207.
Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля.
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