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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине подхватили больше 3 тыс. человек — где наибольшее количество заболевших (ИНФОГРАФИКА)

14 фев 2021, 10:02
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Коронавирус в Украине по состоянию на 14 февраля подхватили 3 тыс. 94 человека.

За последние сутки заболели 183 ребенка и 72 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 997 человек;
  • летальных исходов — 45;
  • выздоровели — 2 тыс. 2 человека;
  • осуществлено тестирований — 19 тыс. 211 (в частности методом ПЦР — 15 тыс. 576, методом ИФА — 3 тыс. 635).

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 271 тыс. 143 человека, болезнь унесла жизни 24 тыс. 330 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:


  • Ивано-Франковской области — 483,
  • Черновицкой области — 272,
  • Житомирской области — 220,
  • Днепропетровской области — 212,
  • Закарпатской области — 207.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля.

Источник: Ракурс


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