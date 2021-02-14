Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине по состоянию на 14 февраля подхватили 3 тыс. 94 человека.

За последние сутки заболели 183 ребенка и 72 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 997 человек;

летальных исходов — 45;

выздоровели — 2 тыс. 2 человека;

осуществлено тестирований — 19 тыс. 211 (в частности методом ПЦР — 15 тыс. 576, методом ИФА — 3 тыс. 635).

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 271 тыс. 143 человека, болезнь унесла жизни 24 тыс. 330 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Ивано-Франковской области — 483,

Черновицкой области — 272,

Житомирской области — 220,

Днепропетровской области — 212,

Закарпатской области — 207.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля.