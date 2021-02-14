Путин заявил, что «не бросит Донбасс» ни при каких условиях (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150412-putin-zayavil-chto-ne-brosit-donbass-ni-pri-kakih-usloviyah-video.htmlРакурс
Владимир Путин, президент России заявил, что Москва не собирается «бросать Донбасс, несмотря ни на что».
Кремль обнародовал некоторые фрагменты закрытой онлайн-встречи президента с главными редакторами российских СМИ. Видео показали в эфире государственного телеканала «Россия 24».
В частности, был показан ответ российского президента на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о возможности присоединения Донбасса к РФ.
На наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага, — сказал Путин.
При этом он добавил, что «не бросить Донбасс» ни при каких условиях.
У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что, — заявил президент РФ.
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова пропагандистки Маргариты Симонян о необходимости присоединения Донбасса в состав России, уверял, что РФ не собирается этого делать.
Но, по его словам, Россия якобы продолжит защищать русскоязычное население.
Сама же Симонян призвала руководство РФ присоединить временно оккупированные Донецкую и Луганскую области к России.