Владимир Путин. Фото: УП

https://racurs.ua/n150412-putin-zayavil-chto-ne-brosit-donbass-ni-pri-kakih-usloviyah-video.html

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Владимир Путин, президент России заявил, что Москва не собирается «бросать Донбасс, несмотря ни на что».

Кремль обнародовал некоторые фрагменты закрытой онлайн-встречи президента с главными редакторами российских СМИ. Видео показали в эфире государственного телеканала «Россия 24».

В частности, был показан ответ российского президента на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о возможности присоединения Донбасса к РФ.

На наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага, — сказал Путин.

При этом он добавил, что «не бросить Донбасс» ни при каких условиях.

У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что, — заявил президент РФ.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова пропагандистки Маргариты Симонян о необходимости присоединения Донбасса в состав России, уверял, что РФ не собирается этого делать.

Но, по его словам, Россия якобы продолжит защищать русскоязычное население.

Сама же Симонян призвала руководство РФ присоединить временно оккупированные Донецкую и Луганскую области к России.