Вспышку гепатита выявили в детском доме в Одесской области — подробностиhttps://racurs.ua/n150413-vspyshku-gepatita-vyyavili-v-detskom-dome-v-odesskoy-oblasti-podrobnosti.htmlРакурс
В Одесской области в детском доме семейного типа гепатитом заболели 16 человек.
13 февраля в городе Раздельная в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом, А у 16 человек, из них 15 детей — 1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку, — говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.
По данным «Думской», трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы.
Болезнь у них протекает в легкой форме. Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января.
После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в доме.
Проверили состояние питьевой воды, ведь чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. По всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена, — прокомментировал ситуацию главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.