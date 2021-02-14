Вспышку гепатита выявили в детском доме в Одесской области. Фото: odesa.depo.uа

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В Одесской области в детском доме семейного типа гепатитом заболели 16 человек.

13 февраля в городе Раздельная в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом, А у 16 человек, из них 15 детей — 1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку, — говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

По данным «Думской», трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы.

Болезнь у них протекает в легкой форме. Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января.

После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в доме.