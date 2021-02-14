Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 15 февраля будет морозной, снег ожидается в ряде западных областей. На остальной территории обещают облачность.

Ночью температура воздуха ожидается от 5° мороза до 17° ниже нуля, а днем столбики термометров покажут от 1° мороза до 8° мороза. Ветер прогнозируют юго-западный 7−12° м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 ферваля ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 10−12° мороза, а днем — от 6−8° ниже нуля.

Погода в Харькове в понедельник тоже ожидается без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 15−17° с отметкой минус, днем 6−8° мороза.

Погодные условия в Одессе в первый рабочий день недели предусматривают облачность. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 6−8° мороза, а днем обещают от 1−3° ниже нуля.

Погода во Львове завтра днем будет со снегом. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, а днем обещают 5−7° ниже нуля.

Погода в Карпатах 15 февраля будет облачной, ожидается снег. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, а днем от 0° до 7° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 14 февраля будет со снегом на западе, а также в части центральных и северных регионов.