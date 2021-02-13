В ряде регионов Украины 14 февраля ожидаются осадки, фото:

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Погода в Украине 14 февраля будут со снегом на западе, а также в части центральных и северных регионов.

На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 февраля будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до −12…−14°, днем — поднимутся до −3…−5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет со снегом днем и ночью. Ночью температура составит -6 …- 8°, днем — воздух прогреется до −2…−4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью градусники покажут −9…−11°, днем — −2…−4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −12…−14° ночью и −5…−7° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит −11…−13°, днем — −8…−10°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 14 февраля будет со снегом днем ​​и ночью. Ночью ожидается температура воздуха −6…−8°, днем — −1…−3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 февраля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.