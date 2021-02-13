Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В ряде регионов Украины 14 февраля ожидаются осадки, фото:

Снег в ряде регионов — погода в Украине на 14 февраля (КАРТА)

13 фев 2021, 15:39
999

Погода в Украине 14 февраля будут со снегом на западе, а также в части центральных и северных регионов.

На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 февраля будет со снегом ночью и без существенных осадков днем. Столбики термометров ночью опустятся до −12…−14°, днем — поднимутся до −3…−5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет со снегом днем и ночью. Ночью температура составит -6 …- 8°, днем — воздух прогреется до −2…−4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью градусники покажут −9…−11°, днем — −2…−4°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −12…−14° ночью и −5…−7° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит −11…−13°, днем — −8…−10°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 14 февраля будет со снегом днем ​​и ночью. Ночью ожидается температура воздуха −6…−8°, днем — −1…−3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине на 14 февраля. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Киеве 14 февраля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров