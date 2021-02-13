Угарный газ. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150396-ugarnyy-gaz-otravil-semu-iz-pyati-chelovek-na-volyni-dvoe-v-reanimacii.html

Ракурс

На Волыни в селе Старая Лешня пять человек отравились угарным газом. По состоянию на 13 февраля два человека — мама и ребенок — находятся в реанимации.

Об этом рассказал руководитель Нововолынской центральной городской больницы Андрей Сторонский, передает «Суспільне».

Сообщается, что семья отравилась угарным газом 12 февраля. Люди почувствовали ухудшение самочувствия и вызвали «скорую». Сейчас трое членов семьи находятся в терапевтическом отделении Нововолынской центральной городской больницы.

Маму с ребенком оставили в реанимации «для подстраховки», однако их состояние удовлетворительное, — заявил врач.



По его словам, причиной отравления могла стать печь, которой отапливали дом. Начальница отдела Управления ГСЧС в области Ирина Варварук рассказала, что спасатели на вызов не выезжали, однако известно, что все семья осталась жива.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове шесть человек, из них четверо — дети 2012 года и 2016 года рождения, отравились угарным газом. Пострадавших детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в Львовскую городскую детскую клиническую больницу. Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались.