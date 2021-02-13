Чадний газ. Фото: Istock

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На Волині у селі Стара Лішня п’ятеро осіб отруїлися чадним газом. Станом на 13 лютого двоє осіб — мама та дитина — перебувають у реанімації.

Про це розповів керівник Нововолинської центральної міської лікарні Андрій Сторонський, передає «Суспільне».

Повідомляється, що родина отруїлася чадним газом 12 лютого. Люди відчули погіршення самопочуття та викликали «швидку». Нині троє членів родини перебувають у терапевтичному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні.

Маму з дитиною залишили в реанімації «для підстраховки», проте їхній стан задовільний, — заявив лікар.



За його словами, причиною отруєння могла стати піч, якою опалювали будинок. Начальниця відділу Управління ДСНС в області Ірина Варварук розповіла, що рятувальники на виклик не виїжджали, проте відомо, що всі сім’я залишилася жива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові шестеро осіб, з них четверо — діти 2012 та 2016 років народження, отруїлися чадним газом. Постраждалих дітей у стані середньої важкості госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Постраждалі дорослі від госпіталізації відмовилися.