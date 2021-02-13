Ефективність вакцини AstraZeneca вперше перевірять на дітях

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150395-efektyvnist-vakcyny-astrazeneca-vpershe-pereviryat-na-dityah.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу виробника AstraZeneca вперше протестується на дітях. Науковці планують оцінити безпеку та імунну відповідь вакцини від коронавірусу серед дітей та підлітків.

Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб у віці від шести до 17 років. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у новому експериментальному дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців, а перші щеплення очікуються вже цього місяця. Наразі вакцину AstraZeneca називають «вакциною для всього світу», оскільки вона дешевша та легша для розповсюдження, ніж деякі вакцини-конкуренти. Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 млрд доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 млн доз щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли до нашої держави надійдуть 2,2 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, котру розробляє британсько-шведський фармаконцерн AstraZeneca.

За словами Шмигаля, вже наприкінці лютого розпочнуться поставки до України 2,2 млн доз вакцини від цієї компанії, а загальний розмір поставок вакцини AstraZeneca до кінця II кварталу 2020 року може скласти до 3,7 млн доз.