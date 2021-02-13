Эффективность вакцины AstraZeneca впервые проверят на детях

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150395-effektivnost-vakciny-astrazeneca-vpervye-proveryat-na-detyah.html

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Вакцина от коронавируса производителя AstraZeneca впервые протестируется на детях. Ученые планируют оценить безопасность и иммунный ответ после вакцины от коронавируса среди детей и подростков.

Новое испытание средней стадии определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от шести до 17 лет. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в новом экспериментальном исследовании примут участие около 300 добровольцев, а первые прививки ожидаются уже в этом месяце. Сейчас вакцину AstraZeneca называют «вакциной для всего мира», поскольку она дешевле и легче для распространения, чем некоторые вакцины-конкуренты. В этом году компания AstraZeneca планирует выпустить 3 млрд доз медицинского средства, а к апрелю планирует производить более 200 млн доз в месяц.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в нашу страну поступят 2,2 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую разрабатывает британско-шведский фармаконцерн AstraZeneca.

По словам Шмыгаля, уже в конце февраля начнутся поставки в Украину 2,2 млн доз вакцины от этой компании, а общий размер поставок вакцины AstraZeneca к концу II квартала 2020 году может составить до 3,7 млн доз.