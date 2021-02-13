Дубинский. Фото: Inlviv

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Александр Дубинский, народный депутат от «Слуги народа», может быть отстранен от руководства партийной ячейкой «Слуги народа» на Киевщине.

Этот вопрос планируют рассмотреть в ближайшие дни. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Сообщается, что партия соберет собрание по этому поводу, на котором рассмотрят вопрос о главе столичной организации партии.

Дубинский возглавляет ячейку «слуг» в Киевской области. Я знаю, что сейчас в партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни, собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного центра. Там партия уже решит, — рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что исключение Александра Дубинского из состава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде в окружении олигарха Игоря Коломойского назвали «броском», а также заявили, что сначала офис Владимира Зеленского поощрял Дубинского атаковать Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.