Банковая поощряла Дубинского атаковать Порошенко и Байдена, а затем «кинула» — СМИ

https://racurs.ua/n150236-bankovaya-pooschryala-dubinskogo-atakovat-poroshenko-i-baydena-a-zatem-kinula-smi.html

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Выдворение Александра Дубинского из состава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде в окружении олигарха Игоря Коломойского назвали «кидаловом», а также заявили, что сначала офис Владимира Зеленского поощрял Дубинского атаковать Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Дубинского «кинули» и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о него просто вытерли ноги. Теперь же, как в 1937 году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят, — цитирует УП источник в близком окружении олигарха Игоря Коломойского.

Издание отмечает, что после того, как Зеленский дожал ситуацию и Дубинского исключили из фракции, начались разговоры о возможном «выходе» группы Коломойского из «Слуги народа» и развале монобольшинства.

Другие вряд ли будут выходить из фракции в знак какой-то солидарности с Дубинским. Императивный мандат никто не отменял, — пояснил источник.



Напомним, 25 января президент Владимир Зеленский на заседании «Слуги народа» предложил Дубинскому добровольно покинуть фракцию. По мнению президента Украины пребывание Дубинского во фракции будет ей только вредить и подрывать ее репутацию. Уже 27 января во фракции начали собирать подписи за исключение Дубинского. Также голосование проводили в партийном приложении — тогда его исключение поддержали не менее 100 депутатов.

Кроме этого, в сентябре 2020 года нардеп Андрей Деркач попал под американские санкции из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США, одним из участников которых был Байден. Вашингтон считает Деркача российским агентом.