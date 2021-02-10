Банкова заохочувала Дубінського атакувати Порошенка й Байдена, а потім “кинула” — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150236-bankova-zaohochuvala-dubinskogo-atakuvaty-poroshenka-y-baydena-a-potim-kynula-zmi.html

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Виключення Олександра Дубінського зі складу президентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді в оточенні олігарха Ігоря Коломойського назвали «кидком», а також заявили, що спочатку офіс Володимира Зеленського заохочував Дубінського атакувати Петра Порошенка й президента США Джо Байдена.

Дубінського кинули і дуже негарно. Він же працював не проти Байдена, а проти Порошенка. І Банкова йому мовчки підморгувала, заохочувала, коли вони з Деркачем робили те, що робили. А потім об нього просто витерли ноги. Тепер же у нього, як у 1937 році: люди переходять на інший бік вулиці, коли його бачать, — цитує УП джерело в близькому оточенні олігарха Ігоря Коломойського.

Видання зауважує, що після того, як Зеленський дотис ситуацію і Дубінського виключили з фракції, почали точитися розмови про можливий «вихід» групи Коломойського зі «Слуги народу» й розвал монобільшості.

Інші навряд чи виходитимуть з фракції на знак якоїсь солідарності з Дубінським. Імперативний мандат ніхто не скасовував, — пояснило джерело.



Нагадаємо, 25 січня у Києві відбулося засідання фракції «Слуга народу», участь у якому взяв Зеленський. Тоді «слуги» обговорювали питання нардепа Олександра Дубінського, проти якого у США запровадили санкції. Президент під час засідання двічі піднімав питання про вихід Дубінського з фракції, той добровільно покинути лави політсили відмовився. 2 лютого спікер парламенту Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі складу «Слуги народу».

У вересні 2020 року нардеп Андрій Деркач потрапив під американські санкції через його спроби вплинути на президентські вибори у США, одним з учасників яких був Байден. Вашингтон вважає Деркача російським агентом.