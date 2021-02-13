Меган Маркл. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150393-megan-markl-obozlilas-na-keyt-middlton-iz-za-zayavleniy-o-chetvertom-rebenke.html

Ракурс

Меган Маркл, жена принца Гарри и бывшая актриса, крайне раздражена тем, что Кейт Миддлтон и принц Уильям всячески отдаляют ее и Гарри от престола.

Недавно пара заявила, что готова завести четвертого ребенка. Об этом заявила королевский биограф Ингрид Сьюард изданию The Sun.

По ее словам, герцогиня Сассекская крайне раздражена таким положением дел, потому принц Гарри считается «менее важными» чем его брат Уильям. Кроме того, Меган Маркл отказывается принимать тот факт, что ее муж уступает в значимости своим родственникам именно из-за линии престолонаследия.

Сейчас первым в очереди на трон стоит сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, которому 72 года. Дальше после своего отца идет принц Уильям и его потомки. Гарри стоит в очереди на престол шестым. Соответственно, шансов у принца стать королем очень мало.

Сообщается, что причин для беспокойства стало больше после того, как принц Уильям с женой Кейт Миддлтон сообщили, что хотят завести четвертого ребенка. Тогда уже ни Гарри, ни его детям не стать монархами, поскольку впереди слишком много претендентов.

Эта ситуация волнует не только Меган Маркл, но и принца Гарри, поскольку жена достаточно сильно давит на своего мужа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи. Таким образом в документах о рождении в графе «мать» осталось лишь «ее королевское высочество герцогиня Сассексская».