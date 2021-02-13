Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150393-megan-markl-rozlutylasya-na-keyt-middlton-cherez-zayavu-pro-chetvertu-dytynu.html

Ракурс

Меган Маркл, дружина принца Гаррі та колишня акторка, вкрай роздратована тим, що Кейт Міддлтон і принц Вільям всіляко віддаляють її та Гаррі від престолу.

Нещодавно пара заявила, що готова народити четверту дитину. Про це заявила королівський біограф Інгрід Сьюард виданню The Sun.

За її словами, герцогиня Сассекська вкрай роздратована такою ситуацією, оскільки принц Гаррі вважається «менш важливими» ніж його брат Вільям. Крім того, Меган Маркл відмовляється приймати той факт, що її чоловік поступається в значущості своїм родичам саме через лінію престолонаступництва.

Зараз першим у черзі на трон стоїть син королеви Єлизавети II принц Чарльз, якому 72 роки. Далі після свого батька йде принц Вільям і його нащадки. Гаррі стоїть у черзі на престол шостим. Відповідно, шансів у принца стати королем дуже мало.

Повідомляється, що причин для занепокоєння стало більше після того, як принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон повідомили, що хочуть завести четверту дитину. Тоді вже ні Гаррі, ні його дітям не стати монархами, оскільки попереду дуже багато претендентів.

Ця ситуація хвилює не тільки Меган Маркл, але і принца Гаррі, оскільки дружина досить сильно тисне на свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл прибрала своє ім’я зі свідоцтва про народження сина Арчі. Отже, у документах про народження в графі «мати» залишилося лише «її королівська високість герцогиня Сассекська».