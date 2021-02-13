Зеленський і ОАСК. Фото: Фундація

https://racurs.ua/ua/n150392-zelenskyy-vidredaguie-povnovajennya-oasku-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Для цього він направить до Верховної ради три нові законопроекти. Про це він заявив журналістам ТСН під час зустрічі моряків у аеропорту.

За його словами, наразі усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК, а тому Зеленський пропонує обмежити повноваження ОАСК новими законопроектами та підвищити довіру до суддів.

Я вже підписав подання законопроекту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, через які раніше деякі судді ОАСК могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду, — додав він.



Повідомляється, що три нових законопроекти стосуються судової гілки влади, і у понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними. Також серед законопроектів буде проект щодо Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним попри нещодавнє рішення Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), який була скасована постанова про його запровадження. Учні можуть спокійно продовжувати його вивчати та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО.