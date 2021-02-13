ОАСК и Зеленский. Фото: Фундация

https://racurs.ua/n150392-zelenskiy-otredaktiruet-polnomochiya-oask-detali.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Для этого он направит в Верховную Раду три новых законопроекта. Об этом он заявил журналистам ТСН во время встречи моряков в аэропорту.

По его словам, сейчас все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК, а потому Зеленский предлагает ограничить полномочия ОАСК новыми законопроектами и повысить доверие к судьям.

Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу сделать. Мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда, — добавил он.



Сообщается, что три новых законопроекта касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными. Также среди законопроектов будет проект касающийся Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе несмотря на недавнее решение Окружного админсуда Киева (ОАСК), который отменил постановление о его введении. Ученики могут спокойно продолжать его изучать и готовиться по нему к ВНО в этом году.