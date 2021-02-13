Дубінський. Фото: Inlviv

https://racurs.ua/ua/n150394-dubinskogo-hochut-vidstoronyty-vid-kerivnyctva-oseredkom-sn-na-kyyivschyni.html

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Олександр Дубінський, народний депутат від «Слуги народу», може бути відсторонений від керівництва партійним осередком «Слуги народу» на Київщині.

Це питання планують розглянути найближчими днями. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Повідомляється, що партія збере зібрання за цього приводу, на якому розглянуть питання щодо очільника столичного осередку партії.

Дубінський очолює осередок «слуг» у Київській області. Я знаю, що зараз у партії буде, я так розумію, найближчими днями, зібрання з цього приводу, вони будуть розв’язувати питання саме щодо очільника Київського обласного осередку. Там партія уже вирішить, — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виключення Олександра Дубінського зі складу президентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді в оточенні олігарха Ігоря Коломойського назвали «кидком», а також заявили, що спочатку офіс Володимира Зеленського заохочував Дубінського атакувати Петра Порошенка й президента США Джо Байдена.