«Экстремальную» весну в Украине прогнозирует климатолог

https://racurs.ua/n150222-ekstremalnuu-vesnu-v-ukraine-prognoziruet-klimatolog.html

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Какой будет весна 2021 года в Украине, спрогнозировала климатолог Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова. По ее словам, первое серьезное потепление придет на территорию Украины в конце февраля, однако оттепель будет недолгой — в марте снова ударят морозы и снегопады.

Это все неустойчивое — в пределах трех-четырех дней закончится и должны появиться теплые воздушные массы, но кратковременные. Таких похолоданий уже не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная «весна». Стоит ждать экстремальных осадков в апреле-мае, — отметила в эфире телеканала «Украина 24» заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды.



По ее словам, «экстремальными» будут апрель и май — тогда ожидается значительное количество осадков в виде дождей.

Напомним, ранее сообщалось, что весна 2021 года в Украине будет аномальной и поздней. По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, весна придет с «температурными качелями», и будет преимущественно холодной, деревья распустятся поздно, а трава будет расти медленно. Также он прогнозирует нежаркое лето с ветрами и дождями. Синоптик отметил, что в марте в Украине могут быть существенные осадки — снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным. Горбань убежден, что настоящая весна придет в Украину в конце апреля.