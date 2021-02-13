В низці регіонів України 14 лютого очікуються опади, фото:

https://racurs.ua/ua/n150397-snig-u-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-14-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 14 лютого буде зі снігом на заході, а також в частині центральних і північних регіонів.

На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 лютого буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −12…−14°, вдень — піднімуться до −3…−5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом вдень та вночі. Вночі температура становитиме −6…−8°, вдень — повітря прогріється до −2…−4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −9…−11°, вдень — −2…−4°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без істотних опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря −12…−14° вночі та −5…−7° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також очікується без істотних опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме −11…−13°, вдень — −8…−10°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 14 лютого буде зі снігом вдень та вночі. Вночі очікується температура повітря −6…−8°, вдень — −1…−3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 лютого буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.