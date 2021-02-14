Наиболее вероятную версию появления COVID-19 назвали в ВОЗ. Фото: zn.ua

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Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19, вероятнее всего передался через летучих мышей.

Местом распространения инфекции мог стать юг Китайской Народной Республики или Юго-Восточная Азия. Именно летучие мыши могли занести инфекцию на ферму диких животных. Об этом заявил член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times.

По словам ученого, COVID-19 от летучих мышей мог подхватить один из сотрудников таких ферм или другие их обитатели — хорьки, барсуки, енотовидные собаки или циветты. Эта версия получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения.

При этом Дасзак отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения не получили доступ к личным делам некоторых пациентов, поскольку эта информация была конфиденциальной.

Напомним, ученые Всемирной организации здравоохранения, которые работали четыре недели в Ухане, заявили, что коронавирус в Китае мог начать свое распространение не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Более 90 человек госпитализировали с похожими на COVID-19 симптомами за два месяца до того, как новую коронавирусную инфекцию обнаружили в Ухане в конце 2019 года.