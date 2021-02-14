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Ракурс
Україна та ОАЕ домовились про взаємне визнання водійських прав. Фото: dtkt.ua

Україна та ОАЕ домовились про взаємне визнання водійських посвідчень

14 лют 2021, 16:53
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Україна та Об'єднані Арабські Емірати взаємно визнали водійські посвідчення.

У неділю, 14 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем'єр-міністр — міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень. Про це повідомила прес-служба МВС.


Аваков наголосив, що відтепер водії можуть користуватися тими правами, які отримали у своїй країні. Це дозволить туристам орендувати автомобіль, а українці, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві.

Нагадаємо, з липня 2020 року в Україні почали за новими правилами видавати водійські посвідчення. Основні зміни стосуються практичного іспиту з водіння — тепер він має обмежені рамки.

Джерело: Ракурс


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