Водоросли в Тихом океане из космоса похожи на полярное сияние. Фото: 4pda

https://racurs.ua/n150425-vodorosli-v-tihom-okeane-iz-kosmosa-pohoji-na-polyarnoe-siyanie-foto.html

Ракурс

Эффект Полярного сияния обнаружили в Тихом океане. Спутник Европейского космического агентства запечатлел гигантскую массу бирюзовых водорослей, которые с орбиты вполне можно принять за Северное сияние.

Ученые, которые занимаются отслеживанием появления гигантских пятен в океане утверждают, что эффект этого оптического явления возникает из-за бурного цветения водорослей. Само фото было сделано спутниками миссии Copernicus Sentinel-2 в 2019 году у берегов японского острова Хоккайдо, однако опубликовали его только сейчас. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на исследователей ESA.

Как отмечают ученые, водоросли массово цветут из-за глобального потепления, а это может привести в будущем к недостатку кислорода в воде и в конечном итоге — к гибели обитателей океана. Оценить роль гигантских пятен в Тихом океане сложно, ведь водоросли активно поглощают углекислый газ.

Размеры гигантского пятна из водорослей поражают, ведь в самой широкой точке оно достигает 500 км. Именно поэтому подобное явление можно принять за Полярное сияние. А разница температур в результате смешения холодного и теплого течений делает снимок еще более удивительным.

Напомним, ученые спрогнозировали, что новый океан может появиться в восточной части Африки через 5−10 млн лет. Он может сформироваться вследствие тектонического разлома, который наметился в 2005 году в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии.