Крижана буря в штаті Орегон. Фото: Philip Baylon у Twitter

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Крижаний шторм наробив лиха в американському штаті Орегон.

У суботу, 13 лютого, крижана буря накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тис. жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону. Також у штаті спостерігаються проблеми з транспортом. З огляду на екстремальні умови, губернатор Орегону Кейт Браун оголосила надзвичайний стан у штаті. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що зимові шторми та сильні холоди торкнулися більшої частини західних частин США. Багато вкритих льодом дерев валилися під вагою, падаючи на лінії електропередач.

У Національній службі погоди заявили, що штати Орегон, Вашингтон та Айдахо повинні підготуватися до складних погодних умов, оскільки кілька найближчих діб на території цих регіонів погода сильно погіршиться.

Нагадаємо, в штаті Техас через обмерзання автошляху сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода — зіштовхнулися 133 автомобілі. Внаслідок аварії щонайменше шестеро людей загинули і 65 постраждали.