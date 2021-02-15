Милованов знову наговорив на МВФ — Інколи їх заносить, вони не святі

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Співпрацю Києва з Міжнародним валютним фондом у світлі своїх нещодавніх скандальних висловлювань прокоментував у понеділок радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов. Вчора він заявив, що у провальних переговорах МВФ «обка**вся», а не Київ, а також обіцяв у мемуарах розповісти «як та сторона розводить».

Пост для дорослих людей. Про МВФ. Депутати, близькі до групи «ви самі знаєте кого», пишуть, що співпраця з МВФ «потребує перегляду». Ні, не потребує. У нас є різні позиції по певних питаннях. І тривають досить тверді та складні перемовини. Це важко, але це нормально, — написав Милованов 15 лютого на сторінці у Facebook.

За його словами, робити повний перегляд програми МВФ не потрібно, а Фонд залишається стратегічним партнером України.

Нам потрібна співпраця з МВФ і нам потрібні інвестиції з ОАЕ. Що зараз з МВФ? Місія призупинила роботу. Обидві сторони могли зробити більше для успіху. Є певні складнощі, але вони тактичного характеру, — додав чиновник.

Він не виключив «якихось дій з українського боку» для досягнення успішності перемовин в найближчі тижні. Також Милованов запевнив, що Києву потрібні всі партнери. Окрім цього, він наголосив на необхідності побороти корупцію і «вирішити питання з судовою системою».

З МВФ вигідно співпрацювати через дві причини: дуже низькі відсотки по фінансуванню; на них орієнтуються багато інших кредиторів… Вони вміють розробляти структурні реформи і координувати їх виконання. Але інколи їх заносить. Вони не є святими. Інколи заносить нас. Інколи ми не можемо скоординувати наші дії або визначити позицію. Інколи вони не можуть визначити свою позицію, — написав екс-міністр.



На його думку, рівні партнери мають співпрацювати, але тримати свою позицію на основі запитів суспільства, українських експертів й політиків. Милованов не став вдаватися в конкретику переговорів Києва та МВФ, й зазначив, що це є умовою Фонду — не коментувати перемовини.