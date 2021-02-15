Соратника Безлера підірвали в ОРДЛО / Ліга

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Соратника Безлера підірвали в ОРДЛО — 15 лютого в окупованій Горлівці невідомі підірвали легковий автомобіль проросійського бойовика, комбата військ терористичної організації ДНР. Йдеться про уродженця Горлівки Сергія Попова на прізвисько «Довгий».

Про це повідомляють сепаратисти в соцмережі.

Теракт в Горлівці було здійснено близько години тому. Спрацював нібито саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днище транспортного засобу терориста. На момент вибуху бойовик перебував в авто разом з дочкою, яку він нібито віз до школи. Зараз вони доставлені в лікарню.

Нагадаємо, за даними «Миротворця», в період окупації Криму Попов входив до складу «Самооборони Криму». Потім повернувся до окупованої Горлівки й був близьким соратником Ігоря Безлера.

За останньою інформацією, наданою місцевими пропагандистами, стан бойовика лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Він отримав множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна. У дівчинки контузія і шок, видимих пошкоджень немає.