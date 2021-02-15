Как Украина проживет 2021 год без транша МВФ, спрогнозировали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n150446-kak-ukraina-projivet-2021-god-bez-transha-mvf-sprognozirovali-v-sluge-naroda.html

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Провал переговоров с миссией Международного валютного фонда о получении очередного транша макрофинансовой помощи 15 февраля прокомментировали в парламентской фракции Владимира Зеленского «Слуга народа».

Радоваться такому результату бесспорно мы не можем, это отрицательный результат, здесь не о чем говорить, — заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В то же время народный депутат от «Слуги народа» добавил, что сотрудничество с любым международным партнером возможна только при условии удовлетворения интересов обеих сторон.

Стороны признали, что необходимо больше времени и дополнительных консультаций. Я убежден, что они придут к согласию. Сотрудничество с МВФ продолжается. Мы уверены, что нам будет гораздо труднее пройти 2021 год без очередного транша МВФ, но это не станет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть возможности… Будут выполнены бюджетные обязательства, будет финансовая и валютная стабильность, бесспорно будет стабильность гривны в тех пределах, которые установил Нацбанк… Мы справимся, — добавил Гетманцев.



Также нардеп-«слуга» отметил, что «хочет верить в то, что Украина уже прошла кризис» и теперь начнется период роста.