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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Global News

Тимошенко и Порошенко догоняют Зеленского — социологи обнародовали результаты телефонного опроса

15 фев 2021, 12:36
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако его догоняют пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса граждан, проведенного в период 5−7 февраля 2021 года, обнародованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы сейчас проходили президентские выборы, голоса респондентов распределились бы так:

  • Владимир Зеленский — 16,2% (22,7% среди тех, кто определился с выбором);
  • Петр Порошенко — 13,1% (18,3% среди тех, кто определился);
  • Юлия Тимошенко — 10,3% (14,5% среди тех, кто определился);
  • Юрий Бойко — 8,1% (11,4% среди тех, кто определился);
  • Игорь Смешко — 5,9% (8,2% среди тех, кто определился);
  • Виктор Медведчук — 3,7% (5,1% среди тех, кто определился);
  • Владимир Гройсман — 3,2% (4,5% среди тех, кто определился);
  • Анатолий Гриценко — 2,9% (4,1% среди тех, кто определился).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В рамках исследования были опрошены 2 тыс. 5 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

В КМИСе отмечают, что метод опроса может несколько влиять на результаты. В частности, в телефонных опросах, в отличие от опросов face-to-face, больше часть более состоятельных и более образованных людей, что может играть роль в полученных результатах.


Например, в телефонных опросах поддержка Петра Порошенко несколько выше, — отмечают в КМИСе.

Источник: Ракурс


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