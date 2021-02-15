Владимир Зеленский, фото: Global News

https://racurs.ua/n150444-timoshenko-i-poroshenko-dogonyaut-zelenskogo-sociologi-obnarodovali-rezultaty-telefonnogo-oprosa.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако его догоняют пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса граждан, проведенного в период 5−7 февраля 2021 года, обнародованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы сейчас проходили президентские выборы, голоса респондентов распределились бы так:

Владимир Зеленский — 16,2% (22,7% среди тех, кто определился с выбором);

Петр Порошенко — 13,1% (18,3% среди тех, кто определился);

Юлия Тимошенко — 10,3% (14,5% среди тех, кто определился);

Юрий Бойко — 8,1% (11,4% среди тех, кто определился);

Игорь Смешко — 5,9% (8,2% среди тех, кто определился);

Виктор Медведчук — 3,7% (5,1% среди тех, кто определился);

Владимир Гройсман — 3,2% (4,5% среди тех, кто определился);

Анатолий Гриценко — 2,9% (4,1% среди тех, кто определился).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В рамках исследования были опрошены 2 тыс. 5 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

В КМИСе отмечают, что метод опроса может несколько влиять на результаты. В частности, в телефонных опросах, в отличие от опросов face-to-face, больше часть более состоятельных и более образованных людей, что может играть роль в полученных результатах.