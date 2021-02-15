Исчезло видео кнопкодавства за Шкарлета — Разумкова просят разобраться

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Ракурс

Сергей Шкарлет стал министром образования и науки Украины 17 декабря, когда Верховная Рада поддержала его назначение минимально необходимым количеством голосов — 226. Впоследствии были обнародованы факты кнопкодавства во время этого голосования. За расследование дела взялся Офис генпрокурора.

В то же время 15 февраля во время согласительного совета председателей депутатских фракций парламента лидер «Голоса» Ярослав Железняк заявил, что видео момента кнопкодавства за Шкарлета «внезапно исчезло». Он призвал спикера Рады Дмитрия Разумкова разобраться в этой ситуации.

Господин председатель, вы сегодня говорили о кнопнодавстве и очень хорошо, что у нас наконец-то Офис генпрокурора начал расследовать примеры кнопкодавства. Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства во время голосования за Шкарлета (о назначении министром образования — ред.) до сих пор нет официального видео от Управления государственной охраны. Говорят, что 14 дней прошло и нет у них этого видео. Мне кажется, что это полное игнорирование парламента. Считаю нужным вызвать начальника этого управления Сергея Рудя и пусть он нам рассжет, каким образом то видео, которое зафиксировало момент кнопкодаства в Раде, вдруг исчезло, — заявил лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Разумков прокомментировал эту ситуацию.

По кнопкодаству. Сейчас технические средства были переданы уже в Верховную Раду и если будет подтверждена информация, что видеозаписи нет — я думаю, мы будем искать механизмы по их восстановлению в пределах наших полномочий, — заявил в ответ Разумков.

Напомним, 24 декабря депутаты из фракции «Голос» обнародовали доказательства кнопкодавства во время голосования за кандидатуру скандального и. о. министра образования, которого обвиняют в массовом плагиате. Ранее комитет Рады обратился в Управление госохраны с целью изъять записи с камер в сессионном зале. Министром Шкарлет был назначен минимумом голосов (226), при этом, например, нардеп Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал «за», но отсутствовал в тот день в Раде.