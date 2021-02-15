Зникло відео кнопкодавства за Шкарлета — Разумкова просять розібратися

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Ракурс

Сергій Шкарлет став міністром освіти і науки України 17 грудня, коли Верховна Рада підтримала його призначення мінімально необхідною кількістю голосів — 226. Згодом були оприлюднені факти кнопкодавства під час цього голосування. За розслідування справи взявся Офіс генпрокурора.

Водночас 15 лютого під час погоджувальної ради голів депутатських фракцій парламенту лідер «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що відео моменту кнопкодавства за Шкарлета «раптово зникло». Він закликав спікера Ради Дмитра Разумкова розібратися у цій ситуації.

Пане голово, ви сьогодні згадували про кнопнодавство і дуже добре, що у нас нарешті Офіс генпрокурора почала розслідувати приклади кнопкодавства. Я вас хочу повідомити, що по факту кнопкодавства під час голосування за Шкарлета (щодо призначення міністром освіти — ред.) ще досі немає офіційного відео від Управління державної охорони. Кажуть, що 14 днів минуло і немає у них цього відео. Мені здається, що це повне ігнорування парламенту. Вважаю за потрібне викликати начальника цього управління Сергія Рудя і нехай він нам розповідає, яким чином те відео, яке зафіксувало момент кнопкодаства у Раді раптом зникло, — заявив лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Разумков прокоментував цю ситуацію.

Щодо кнопкодаства. Зараз технічні засоби були передані вже до Верховної Ради і якщо буде підтверджена інформація, що відеозаписів немає — я думаю, ми шукатимемо механізми щодо їхнього відновлення у межах наших повноважень, — заявив у відповідь Разумков.

Нагадаємо, 24 грудня депутати з фракції «Голос» оприлюднили докази кнопкодавства під час голосування за кандидатуру скандального в. о. міністра освіти, якого звинувачують в масовому плагіаті. Раніше комітет Ради звернувся до Управління держохорони за записами з камер в сесійній залі. Міністром Шкарлет був призначений мінімумом голосів (226), при цьому, наприклад, нардеп Григорій Суркіс з «Опозиційною платформи — За життя» проголосував «за», будучи відсутнім у Раді.