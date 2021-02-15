Літаки приземлилися, вакцинація стартує — у Раді тролять Степанова

https://racurs.ua/ua/n150443-litaky-pryzemlylysya-vakcynaciya-startuie-u-radi-trolyat-stepanova.html

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Вакцинація від коронавірусу мала розпочатися в Україні 15 лютого. Про це раніше обіцяв міністр охорони здоров’я Максим Степанов та інші посадовці МОЗ.

У фракції «Голос» нагадали керівникам медицини про це і поглузували з них.

Ми остання країна в Європі, яка не почала вакцинацію. Це ганьба. Це дуже гарний індикатор ефективності влади, — заявив на засіданні погоджувальної ради в парламенті нардеп Ярослав Железняк.

Нардеп Ольга Стефанишина написала на своїй сторінці у Фейсбук, що «надворі 15 лютого, а це означає, що літаки з вакциною від Covid-19 вже приземлилися в Україні, лікар, який має першим отримати щеплення, вже чекає на свою першу дозу, а масова вакцинація стартує за планом».

Стефанишина нагадала Степанову про його обіцянку розпочати вакцинацію 15 лютого.

І ми ж у вас не сумніваємося! Хоча у ЗМІ пишуть, що перша поставка Sinovac відтермінована до квітня. А Pfizer затримується. Але ж ми розуміємо, що це брудні маніпуляції якихось там політиків, які тицяють вам палки в колеса. То де вакцини, пане міністре? — написала нардеп.

Сьогодні в МОЗ скасували традиційний брифінг щодо ситуації з коронавірусом.

Раніше Степанов заявив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована в Україні.