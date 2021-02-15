Казус у Раді — несправні мікрофони заважали Разумкову і нардепам

https://racurs.ua/ua/n150442-kazus-u-radi-nespravni-mikrofony-zavajaly-razumkovu-i-nardepam-video.html

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Погоджувальна рада депутатських фракцій 15 лютого розпочалася казусом — у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та інших парламентарів виникли проблеми з мікрофонами. Мікрофони переставали працювати, також виникали сторонні шуми, які заглушували виступи нардепів.

Лідер політсили Володимира Зеленського «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав «не гарною неможливість перших осіб держави висловитися».

І в мене не працює мікрофон. Справедливо. Дмитре Олександровичу, чи можемо ми якось звернутися до апарату Верховної Ради (через несправні мікрофони — ред.) — можливо потрібна з нашого боку якась участь, якісь додаткові дії по кошторису? Тому що, не гарно, коли перші особи країни не мають такої можливості бути почутими населенням, — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 лютого голова Верховної Ради, відкриваючи засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, зазначив, що сьогодні День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Також на засіданні виступили очільники фракцій. Стало відомо, що у п’ятницю, 19 лютого, під час «години запитань до уряду» парламент заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питань оборони, вакцинації, тарифів та співпраці з МВФ.