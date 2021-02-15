Казус в Раде — неисправные микрофоны озадачили Разумкова и нардепов

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Согласительный совет депутатских фракций 15 февраля начался с казуса — у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и других парламентариев возникли проблемы с микрофонами. Микрофоны переставали работать, также возникали посторонние шумы, которые заглушали выступления нардепов.

Лидер политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко назвал «не хорошей» ситуацию, когда первые лица государства не могут высказаться.

И у меня не работает микрофон. Справедливо. Дмитрий Александрович, можем ли мы как-то обратиться в аппарат Верховной Рады (из-за неисправных микрофонов — ред.) — возможно нужно с нашей стороны какое-то участие, какие-то дополнительные действия по смете? Потому что, не красиво, когда у первых лиц страны нет возможности быть услышанными населением, — отметил Корниенко.

Напомним, 15 февраля председатель Верховной Рады, открывая заседание согласительного совета депутатских фракций, отметил, что сегодня День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Также на заседании выступили руководители фракций. Стало известно, что в пятницу, 19 февраля, во время «часа вопросов к правительству» парламент заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам обороны, вакцинации, тарифов и сотрудничества с МВФ.