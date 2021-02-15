Разумков анонсировал новые меры по борьбе с кнопкодавством

https://racurs.ua/n150441-razumkov-anonsiroval-novye-mery-po-borbe-s-knopkodavstvom.html

Ракурс

Кнопкодавство, или неличное голосования нардепов в парламенте, никак не могут искоренить в Раде. Спикер Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп 15 февраля анонсировал новые меры.

Он заверил, что борьба с кнопкодавтсвом продолжается и «есть первые результаты». В частности, парламент принял в начале своей работы изменения в законодательство, а Офис генпрокурора объявил первое подозрение относительно Владислава Поляка.

Есть первые шаги, точно не надо останавливаться. В ближайшее время Рада предпримет новые меры, — пообещал Разумков.

Речь идет о блокировании рабочих мест народных депутатов, привязке карточек для голосования к рабочим местам и установлении новых камер в сессионном зале.

В январе этого года о факте возможного кнопкодавства часть оппозиционных фракций сообщила генпрокурору. Речь шла о возможных нарушениях во время голосования за утверждение на должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.