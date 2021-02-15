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Ракурс
Разумков анонсував нові заходи у боротьбі з кнопкодавством

Разумков анонсував нові заходи у боротьбі з кнопкодавством (ВІДЕО)

15 лют 2021, 11:45
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Кнопкодавство, або неособисте голосування нардепів у парламенті, ніяк не можуть викорінити. Спікер Ради Дмитро Разумков на засідання погоджувальної ради голів фракцій і груп 15 лютого анонсував нові заходи.

Він запевнив, що боротьба з кнопкодавтсвом триває і «є перші результати». Зокрема, парламент ухвалив на початку своєї роботи зміни до законодавства, а Офіс генпрокурора оголосив першу підозру стосовно Владислава Поляка.

Є перші кроки, точно не треба зупинятися. Найближчим часом Рада здійснить нові заходи, — пообіцяв Разумков.

Йдеться про блокування робочих місць народних депутатів, прив’язку карток для голосування до робочих місць і встановлення нових камер у сесійній залі.


У січні цього року про факт ймовірного кнопкодавства частина опозиційних фракцій сповістила генпрокурора. Йшлося про можливі порушення під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Джерело: Ракурс


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