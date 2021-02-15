Разумков анонсував нові заходи у боротьбі з кнопкодавством

https://racurs.ua/ua/n150441-razumkov-anonsuvav-novi-zahody-u-borotbi-z-knopkodavstvom.html

Ракурс

Кнопкодавство, або неособисте голосування нардепів у парламенті, ніяк не можуть викорінити. Спікер Ради Дмитро Разумков на засідання погоджувальної ради голів фракцій і груп 15 лютого анонсував нові заходи.

Він запевнив, що боротьба з кнопкодавтсвом триває і «є перші результати». Зокрема, парламент ухвалив на початку своєї роботи зміни до законодавства, а Офіс генпрокурора оголосив першу підозру стосовно Владислава Поляка.

Є перші кроки, точно не треба зупинятися. Найближчим часом Рада здійснить нові заходи, — пообіцяв Разумков.

Йдеться про блокування робочих місць народних депутатів, прив’язку карток для голосування до робочих місць і встановлення нових камер у сесійній залі.

У січні цього року про факт ймовірного кнопкодавства частина опозиційних фракцій сповістила генпрокурора. Йшлося про можливі порушення під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.