Спалах коронавірусу розпочався у 2019 році, фото: «Ваше здоров'я»

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Спалах коронавірусу в китайському місті Ухані, де вперше було виявлено коронавірусну хворобу COVID-19, у грудні 2019 року був набагато ширшим, ніж вважалося.

Це встановили експерти Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ), які вивчають походження коронавірусу, повідомляє CNN.

Тобто, хвороба могла почати поширюватися в Китаї задовго до її «офіційної появи» у середині грудня 2019 року, як спочатку вважалося, а хворих вже було набагато більше, ніж офіційно виявлені 174 випадки.

Керівник розслідувального напрямку місії Пітер Бен Ембарек зазначає, що в грудні 2019 року в Ухані новим коронавірусом могли хворіти близько 1 тис. осіб. Річ у тім, що тоді медики виявляли лише хворих, у яких коронавірусна хвороба протікала в складній формі.

Зараз же місія, до якої увійшли 17 вчених ВООЗ і 17 китайських медиків, отримала змогу розширити тип досліджуваного генетичного матеріалу вірусу. Це дозволило вивчити і часткові генетичні зразки.

В результаті, зокрема, було виявлено 13 штамів коронавірусу, які циркулювали в Ухані вже у грудні 2019 року.

Ембарек не пояснив, що означає наявність такої великої кількості мутацій коронавірусу вже в той час, проте опитані CNN епідеміологи вважають це свідченням того, що вірус був присутній у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

Тепер дослідницька група намагається отримати доступ до тисяч зразків донорської крові, зібраних в Ухані.

Нагадаємо, у березні 2020 року в МЗС Китаю заявили, що коронавірус до країни могли завести американські військові.